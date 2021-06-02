Netflix вернул слово «бандеровец» в фильм «Брат 2»

Американская стриминговая платформа Netflix изменила перевод слова «бандеровец» в российском фильме «Брат 2» после критики украинской общественности. Об этом рассказала депутат Верховной Рады Александра Устинова на своей странице в Facebook.

Отмечается, что речь шла о переводе реплики персонажа ленты в исполнении актера Виктора Сухорукова, который интересуется, не является ли бандеровцем член украинской мафии. Ранее на Netflix слово «бандеровец» перевели на английский как «украинский нацистский коллаборационист» (Ukrainian Nazi collaborator), из-за чего разгорелась дискуссия. Депутат Рады от правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Гурин заявлял, что данная интерпретация «всколыхнула патриотов» Украины.

В своей публикации Устинова также отметила, что исправить перевод помог представитель украинской диаспоры в США, который работает программистом в Netflix.

1 июня стало известно, что стриминг-платформа Netflix оставила цитаты про «ниггера» и «фашиста» в переводе картин режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Отмечается, что еще до релиза в интернете начали распространяться фейки о том, что некоторые неполиткорректные цитаты интерпретировали неправильно. До этого сообщалось, что Netflix купил у российской компании «СТВ» права на дилогию фильмов «Брат».