Названа предложенная «Барселоной» зарплата для удержания Месси в клубе

Названа предложенная «Барселоной» зарплата для удержания аргентинского нападающего Лионеля Месси в клубе. Данные приводит Diario Sport.

По информации источника, форвард может заработать 60 миллионов евро в год до уплаты налогов за ближайшие четыре года в каталонском клубе. При этом предполагается, что два сезона он проведет в статусе игрока «Барселоны», а еще два — в статусе посла клуба, при этом имея возможность выступать за американский «Интер Майами».

«Барселона» предложила Месси контракт на десять лет 28 мая. Сообщалось, что после двух лет в качестве игрока и еще двух лет в качестве посла форвард вернется в «Барселону», где на протяжении шести лет будет занимать одну из административных должностей.

Действующий контракт 33-летнего Месси с «Барселоной» истекает в июне. В сезоне 2020/2021 аргентинец забил за каталонский клуб 38 мячей в 47 матчах во всех турнирах. Форвард — воспитанник «Барселоны».