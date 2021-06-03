Российский футбольный клуб анонсировал подписание контракта с Нурмагомедовым

Клуб профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Легион Динамо» анонсировал подписание контракта с российским бойцом смешанного стиля (MMA) Хабибом Нурмагомедовым. Об этом в Instagram сообщил президент команды Шамиль Лахиялов.

Он отметил, что в соглашение осталось только вписать сумму и поставить подпись. «Следующий шаг за тобой», — написал Лахиялов. Функционер добавил, что задачей клуба на следующий сезон будет выход в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). По словам президента «Легиона Динамо», в ближайшее время состоится собрание учредителей клуба.

«Легион Динамо» в нынешнем сезоне занимает четвертое место в зоне Юг ПФЛ. Команда потеряла шансы на победу в турнире, которая дает право на повышение в классе.

Хабиб Нурмагомедов покинул MMA в октябре 2020-го после победы над американцем Джастином Гейджи. Он заявил, что пообещал это матери. На его счету 29 побед в 29 поединках. Спортсмен не раз заявлял о желании начать футбольную карьеру.