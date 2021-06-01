Новый чемпион UFC Оливейра раскрыл правду о заработках бойцов

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Чарльз Оливейра раскрыл правду о заработках спортсменов в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает сайт Bloody Elbow.

Он отметил, что всегда забирал себе лишь часть из положенных бойцам премий в размере 50 тысяч долларов за бой. Эта сумма равняется 15-20 тысячам. Остальное бразилец платит своей команде, а также тратит на всевозможные комиссии и вычеты.

Спортсмен добавил, что сейчас не считает себя богатым. По его мнению, ему нужно еще очень много заработать, чтобы полностью решить свои финансовые проблемы.

16 мая Оливейра нокаутировал американца Майкла Чэндлера и завоевал вакантный пояс чемпиона UFC в легком весе. До этого лучшим в дивизионе был Нурмагомедов. Россиянин покинул спорт осенью 2020-го.