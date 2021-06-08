Куратором стройки космодрома Восточный станет выпускница академии Генштаба

Новым заместителем главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по строительству станет выпускница академии Генштаба Татьяна Андреева-Янская, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к госкорпорации.

По их данным, Андрееву-Янскую одобрит на новом посту наблюдательный совет «Роскосмоса», который состоится 9 июня. В этом случае она в числе прочих проектов будет курировать ход строительства космодрома Восточный. Сейчас Андреева-Янская занимает должность исполнительного директора «Роскосмоса» по капитальному строительству и техническому перевооружению.

Прежний заместитель Рогозина по строительству, Юрий Росляк, ушел с этой должности 3 июня и стал заместителем гендиректора по капитальному строительству Центра им. Хруничева.

По информации издания, 34-летняя Татьяна Андреева-Янская в 2010 году окончила Московскую финансово-юридическую академию, в 2015 году — Финансовый университет при правительстве России, в 2018 году — РАНХиГС, а в 2019 году — Военную академию Генштаба по программе «Военное планирование». Имеет медаль Минобороны «Генерал армии Комаровский» и знак отличия от МЧС «За заслуги».

Ранее она работала замначальника отдела экономики строительства Управления жилищного хозяйства Госстроя и ведущим советником Департамента финансов Минстроя России. В «Роскосмос» пришла в 2017 году, став замдиректора Департамента организации капитального строительства госкорпорации, затем возглавила его, а в 2020 году стала исполнительным директором «Роскосмоса».