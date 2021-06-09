Польша понадеялась на «перестройку» в Белоруссии после санкций

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий понадеялся, что санкции Евросоюза против Белоруссии приведут к «перестройке». Об этом он заявил в интервью изданию Newsweek.

Политик считает, что антибелорусские меры могут привести к изменениям, подобным тому, что было в Польше в конце 1980-х годов. Моравецкий заявил, что введенные США санкции «показали эффективность», поскольку привели к демократическим преобразованиям в стране.

«Я лишь надеюсь, что подобное развитие событий в Белоруссии произойдет быстрее, чем через пять или шесть лет, как это было в Польше», — поделился он. Премьер добавил, что ни одна из стран ЕС не колебалась, когда вводила санкции против Минска.

С 1945 по 1990 год в стране был установлен лояльный СССР режим — Польская Народная Республика. На ее территории были размещены советские войска, она входила в Организацию Варшавского договора. Правительство в изгнании, которое работало со времен оккупации Польши нацистской Германией с одной стороны и Советским Союзом — с другой, в 1939 году, продолжало работать в Лондоне на протяжении 52 лет вплоть до краха коммунистического режима. В 1989 году страну переименовали в Польскую Республику.

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