Мир
 
Последние новости
В суде по делу МН17 обнародовали переговоры полевых командиров ДНР о «Буке»
Москвичам пообещали меньше дождей и потепление 
МИД рассказал о перспективах работы России и США
Елизавета II лично одобрила имя новорожденной дочери принца Гарри
Шойгу пошутил над неуверенностью российского губернатора
В бедных странах увидели угрозу для климата
Турист пытался провезти наркотики под видом бананов и попался в аэропорту
УЕФА отстранил российского футбольного судью от работы на десять лет
В российском регионе погибли миллионы пчел
Новости партнеров
Прослушать новость

Польша понадеялась на «перестройку» в Белоруссии после санкций

Перейти в «Мою Ленту»
Матеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий
Фото: Olivier Hoslet / Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий понадеялся, что санкции Евросоюза против Белоруссии приведут к «перестройке». Об этом он заявил в интервью изданию Newsweek.

Политик считает, что антибелорусские меры могут привести к изменениям, подобным тому, что было в Польше в конце 1980-х годов. Моравецкий заявил, что введенные США санкции «показали эффективность», поскольку привели к демократическим преобразованиям в стране.

«Я лишь надеюсь, что подобное развитие событий в Белоруссии произойдет быстрее, чем через пять или шесть лет, как это было в Польше», — поделился он. Премьер добавил, что ни одна из стран ЕС не колебалась, когда вводила санкции против Минска.

С 1945 по 1990 год в стране был установлен лояльный СССР режим — Польская Народная Республика. На ее территории были размещены советские войска, она входила в Организацию Варшавского договора. Правительство в изгнании, которое работало со времен оккупации Польши нацистской Германией с одной стороны и Советским Союзом — с другой, в 1939 году, продолжало работать в Лондоне на протяжении 52 лет вплоть до краха коммунистического режима. В 1989 году страну переименовали в Польскую Республику.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Exclusive: Polish Prime Minister Morawiecki on Threats Posed by Russia, China—and Big Tech
Чехия пожелала Белоруссии победить «последнего европейского диктатора»
МИД Польши возмутил новый государственный праздник в Белоруссии
В Польше захотели увидеть Байдена раньше Путина из-за «Северного потока-2»