В Турции нашли залежи золота на миллиарды долларов

На востоке Турции обнаружены запасы золота стоимостью более миллиарда долларов. Об этом 10 июня сообщил министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк на открытии новой шахты, трансляцию церемонии чиновник провел в Twitter.

По заявлению Варанка, в районе деревни Моллакара провинции Агры золотодобывающая компания Koza Altin нашла крупные залежи цветных металлов. В новой шахте обнаружены запасы в 20 тонн золота стоимостью 1,2 миллиарда долларов и 3,5 тонны серебра на 2,8 миллиона долларов, уточнил министр.

Объем инвестиций в добычу золота в Турции за последнее десятилетие вырос на четверть. В 2020 году страна добыла 42 тонны драгметалла из 18 шахт, в 2021 году турецкие горнодобывающие компании ставят себе планку в 45 тонн. По прогнозу правительства, ежегодный уровень добычи достигнет значения в 100 тонн в ближайшую пятилетку.

Последние несколько лет Турция, несмотря на сложное финансовое положение, активизировала добычу полезных ископаемых. В начале июня промышленники открыли в Черном море новое месторождение природного газа. Официальных заявлений турецких властей не последовало, по данным агентства Bloomberg, источник топлива обнаружили на шельфовой скважине «Амасра-1».