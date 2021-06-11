Стела «Счастливого пути» напомнила жителям российского города гроб

На въезде в город Ишим Тюменской области появилась новая стела с пожеланием «Счастливого пути!». Объект по форме напомнил россиянам гроб. Об этом стало известно из публикации в сообществе «вИшиме.орг» во «ВКонтакте».

Стелу сделали в виде синего многоугольника. На одной его стороне написано название города, год его основания и изображена рыба. Пользователи сети назвали объект «полным извращением» и предложили возвести вокруг него оградку с венками. «Теперь этот объект доходчиво показывает качество жизни в Ишиме», «Как-то ужасно все смотрится, нужно переделать однозначно», — написали жители.

По данным издания URA.RU, проект предполагал, что стелу сделают в виде волны. Однако в реальности объект отличается от заявленного в плане. «Да, с 3D-моделью есть небольшие расхождения. Потому что тогда был эскиз, а это реальный конструктив. Он создан с учетом того, чтобы нести нагрузку и сохранить целостность. Сейчас это ромб, и объект еще не завершен. Возможно, именно поэтому у людей возникают такие ассоциации», — пояснили изданию в местном департаменте городского хозяйства.

В сентябре 2020 года во Владивостоке установили новые гранитные лавочки, которые напомнили местным жителям надгробия. Горожане стали возлагать на них цветы и закрепили памятные таблички. Появление скамеек вызвало общественный резонанс, из-за чего местные власти вскоре приняли решение демонтировать их.

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