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Россия прокомментировала данные о шпионе в Японии

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Фото: Игорь Беляев / ТАСС

Посольство России в Японии прокомментировало данные местных СМИ о том, что местный житель якобы шпионил в пользу Москвы. Об этом пишет ТАСС.

В дипмиссии заявили, что пока изучают эту информацию. Там пообещали отреагировать сразу же, как только обстоятельства происшествия прояснят.

10 июня агентство Kyodo писало, что бывшего руководителя исследовательской компании подозревают в незаконном использовании баз данных. Утверждается, что он передавал сотруднику торгового представительства России в Токио документацию, имеющую отношение к военным технологиям. Полиция уже направила документы по этому делу в прокуратуру.

Утверждается, что за передачу данных он получил около 10 миллионов иен (91 тысячу долларов).

Кроме того, в Японии завели уголовное дело на третьего помощника капитана российского траулера «Амур» Павла Добрянского. Это произошло после того, как судно «Амур» столкнулось с японской рыболовецкой шхуной «Дай-хати Хокко-мару» недалеко от города Момбецу. В результате инцидента трое из пяти рыбаков на японском судне скончались. На «Амуре» никто не пострадал.


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