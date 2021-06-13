Российского хоккеиста ударили ножом в центре Москвы

Российского хоккеиста Даниила Ямщикова ударили ножом в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

В ночь на 13 июня на Цветном бульваре столицы произошел конфликт между двумя мужчинами. В ходе потасовки один из них ранил другого ножом. Пострадавшим оказался Ямщиков. Он госпитализирован, детали его состояния не уточняются.

Согласно данным, опубликованным на сайте Федерации хоккея Москвы, Ямщиков играл в Кубке ДЮСШ и в открытом первенстве Москвы за команду «Метеор».

6 июня волейболист новоуренгойского «Факела» Алексей Чанчиков был избит в Москве. Он вмешался в потасовку, чтобы разнять дерущихся, однако получил от неизвестного удар ногой в голову. После этого Чанчиков упал на асфальт, ударился затылком и потерял сознание.