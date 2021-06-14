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Байден попытался сплотить лидеров G7 против китайского влияния

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Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден призвал европейские страны и Японию противостоять растущему влиянию Китая на экономику и безопасность, предложив выдать сотни миллиардов долларов развивающимся странам, чтобы тем не пришлось ждать новых автомобильных и железных дорог, портов и сетей связи от Пекина, пишет The New York Times.

Лидеры стран «Большой семерки» впервые обсуждали организацию прямой альтернативы китайскому «Поясу и пути», давлению Си Цзиньпина на зарубежные кредиты и инвестиции, которое теперь распространилось по Африке, Латинской Америке и Европе. Но между США и их союзниками немало разногласий по поводу того, как реагировать на растущую мощь Китая.

«Байден сделал вызов растущему Китаю и разрушительной России центральным элементом внешней политики, направленной на создание демократий по всему миру в качестве оплота против распространения авторитаризма. Пекин в свою очередь указал на слабые решения США во время пандемии и противоречивую американскую политику — особенно в отношении беспорядков 6 января в Капитолии — как на признаки того, что демократия терпит крах», — пишет издание.

На встрече на высшем уровне G7 в субботу, 12 июня, дискуссии о том, как противостоять этому, отразили дебаты западных держав о том, следует ли рассматривать Китай как партнера, конкурента, противника или прямую угрозу безопасности.

Среди критических замечаний Запада в адрес «Пояса и пути» — положение стран, подписавших соглашение. Они попадают в зависимость от Китая, предоставляя Пекину слишком много рычагов влияния. Лидеры G7 в значительной степени согласны с тем, что КНР использует свою инвестиционную стратегию как для укрепления своих государственных предприятий, так и для создания сети коммерческих портов и, через Huawei, коммуникационных систем, над которыми он будет осуществлять значительный контроль. Но выступившие на встрече официальные лица заявили, что Германия, Италия и Европейский союз обеспокоены тем, что рискуют своими огромными торговыми и инвестиционными сделками с Пекином. Не меньше беспокоит их и то, что отношения с КНР приобретают оттенки новой холодной войны.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова удивилась заявлению стран G7 в заинтересованности в «стабильных и предсказуемых» отношениях с Россией. По мнению Захаровой, данный призыв адресовывался не только российской стороне.

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