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НАТО объявит о противостоянии Китаю

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Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
Фото: Leah Millis / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс объявит о системном противостоянии в отношении Китая. Его слова передает ТАСС.

Генсек подчеркнул, что ни одна страна НАТО не сможет противостоять Пекину в одиночестве. Он отметил, что Североатлантический альянс не намерен начинать холодную войну с китайской стороной, однако лидеры стран-членов организации будут отвечать на главные вызовы международной безопасности со стороны Китая.

По словам Столтенберга, страны НАТО готовы сотрудничать с Пекином по различным вопросам, в том числе по контролю за вооружениями.

Ранее Столтенберг сообщил об усилении военного потенциала Россией, что вынуждает альянс принимать ответные меры и укреплять оборону. По его словам, альянс будет наращивать свой военный потенциал и использовать «широкую комбинацию различных инструментов» для противодействия российской агрессии, но не для того, чтобы «отражать то, что делает Москва». Генсек НАТО заключил, что антироссийские санкции следует продлить.

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