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Байден прибыл на место встречи с Путиным

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Фото: Martial Trezzini / Reuters

Президент США Джо Байден прибыл в швейцарскую Женеву, где пройдет его встреча с президентом России Владимиром Путиным. О его прибытии на место саммита сообщает агентство Reuters.

Ранее 15 июня стала известна предполагаемая длительность встречи двух президентов: сообщается, что разговор начнется в 13:15 по местному времени и продолжится в течение 4 часов 45 минут, сначала узким составом, а затем в расширенном режиме. После этого лидеры будут готовы рассказать о деталях переговоров на пресс-конференциях.

Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня. В Белом доме рассказали, что политики поговорят о ситуации на Украине и в Белоруссии. Кроме того, в Вашингтоне хотят обсудить контроль над вооружениями и тему соблюдения прав человека.

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