Байден решил вести отношения с Россией по принципу русской пословицы

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет сотрудничать с Россией по принципу «доверяй, но проверяй»: вначале проверять достигнутые договоренности с Россией, а потом уже доверять им. Об этом американский лидер сообщил во время пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter -аккаунте Белого дома.

«Это не о доверии, это о соглашении. Когда вы подписываете договоры со своими противниками, вы не говорите: "Я доверяю тебе". Вы говорите: "Это то, чего я жду, и если вы нарушите соглашения, мы разорвем договоренности"», — заявил Байден.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан США заявил о готовности США сотрудничать с Россией по вопросам Сирии и Арктики, а также в сфере стратегической стабильности.

Встреча Джо Байдена и президента России Владимира Путина пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве. Совместное мероприятие лидеров двух стран будет первым с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.