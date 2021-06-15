Опубликован дизайн интерфейса Windows 11

Стало известно, каким будет дизайн интерфейса операционной системы Windows 11. Подробное видео об этом в своем Twitter опубликовал старший редактор The Verge Том Уоррен (Tom Warren).

«Вот первый взгляд на Windows 11. Появилось новое меню "Пуск", закругленные углы, новый звук запуска и многое другое», — написал он. В ролике, который выложил Уоррен, видно, что значки приложений из левой части панели управления оказались в центре. Окна программ обрели закругленные углы, а меню «Пуск» стало более простым.

here's a first look at Windows 11. There's a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI — Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021

Кроме того, в новой версии операционной системы появится возможность быстро передвигать окна программ в разные углы рабочего стола, что даст пользователям возможность работать в нескольких приложениях одновременно. Официальных подтверждений подлинности ролика от Microsoft пока нет.

Ранее в компании назвали дату «смерти» Windows 10. Поддержка профессиональной и домашней версий операционной системы закончится 14 октября 2025 года.

Презентация нового поколения Windows намечена на 24 июня. Согласно сообщениям инсайдеров, очередная версия ОС получит название Windows 11.