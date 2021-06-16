Госдума запретила демонстрировать изображения нацистов

Государственная Дума в третьем чтении приняла закон, запрещающий демонстрировать изображения нацистов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно закону, на территории России будет запрещено демонстрировать изображения людей, которых признали виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала.

Отмечается, что исключением могут стать случаи, когда изображения используются для формирования негативного отношения к идеологии нацизма. Обязательным условием является отсутствие признаков пропаганды или оправдания нацизма.

Ранее сообщалось, что главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовные дела в отношении россиян и граждан Украины, подозреваемых в реабилитации нацизма. Они попытались записать нацистов в «Бессмертный полк».