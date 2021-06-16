Кремль рассказал о позитивной риторике США перед встречей Путина с Байденом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что риторика США перед встречей российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом добавила позитива. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, это будет учитываться в ходе переговоров.

Ранее Байден заявил о «вечной» готовности к встрече с Путиным.

Совместное мероприятие лидеров США и России станет первым с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.