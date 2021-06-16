Уэльс обыграл Турцию на чемпионате Европы

Сборная Уэльса обыграла команду Турции со счетом 2:0 в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет открыл Аарон Рэмзи, поразивший ворота турецкой сборной на 42-й минуте. По ходу встречи валлийцы не реализовали пенальти: возможность удвоить преимущество своей команды упустил Гарет Бэйл. Окончательный счет установил Коннор Робертс, забивший гол уже на пятой добавленной минуте матча.

Уэльс после победы над турками возглавил турнирную таблицу группы A. Также в рамках квартета 16 июня проведут Италия и Швейцария. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее 16 июня первую победу на турнире одержала сборная России. Подопечные Станислава Черчесова с минимальным счетом обыграли Финляндию.

Чемпионат Европы продлится до 11 июля. Действующий обладатель трофея — Португалия.