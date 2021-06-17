Привившимся от коронавируса в Индонезии раздают кур

Власти индонезийского города Чианджур в провинции Западная Ява запустили программу призов для вакцинированных пожилых людей. Как сообщает CNN, каждый житель, сделавший прививку от COVID-19, получит в подарок курицу.

Такое решение принято для повышения мотивации к вакцинации у населения. По словам полицейского Априа Галиха, пожилые люди не стремились ставить прививку, поскольку в сети ходило множество слухов о препарате. Некоторые граждане были уверены, что вакцина не спасет от коронавируса, а вызовет серьезные заболевания или даже приведет к смерти. В связи с этим полиция объединилась с правительством округа и местными медицинскими центрами для запуска поощрительной и просветительской программы.

По данным Министерства здравоохранения Индонезии, менее 20 процентов людей старше 50 лет получили первую дозу вакцины. Галих отметил, что до этого только 25 из 200 жителей были готовы поставить прививку, однако теперь количество желающих достигает 250 человек ежедневно.

Подобные программы были запущены и в других странах. Так, в Таиланде за прививку от COVID-19 гражданам пообещали подарить корову и вручить денежный приз. А в Москве среди вакцинированных разыграют автомобиль.