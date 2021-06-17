10-месячный ребенок накупил обновлений для Tesla на 10 тысяч долларов

Мать 10-месячного ребенка заявила, что сын накупил обновлений на 10 000 долларов для электрокара Tesla. Своей историей девушка под ником @stayfitstaylit поделилась в TikTok, добавив, что обнаружила трату только тогда, когда проверила свою банковскую выписку.

«В течение 10 месяцев вы покупаете полный пакет автономного вождения через приложение Tesla и не знаете об этом, пока не проверите банковские выписки. А потом вы узнаете, что это не подлежит возврату после того, как прошло больше 48 часов с момента покупки. Почему нет пароля или иной меры безопасности перед такой покупкой?» — спрашивает девушка в видео.

Ее ролик просмотрели более 1,7 миллиона раз, и тысячи людей оставили комментарии. Некоторые заявили, что такого быть не может и девушка все выдумала. На это мать объяснила, что готовила ребенку еду, когда он каким-то образом смог купить обновление, сидя за столом с гаджетом. Она также поиронизировала, что является ужасной матерью, ведь она дает ребенку планшет в ответ на упреки, что гаджеты младенцам не игрушки.

В конце мая Норвежский суд обязал производителя Tesla выплатить владельцам электрокаров Model S и Model X по 16 тысяч долларов (1 175 558 рублей) из-за медленной зарядки на станциях Supercharger. Замедление началось после обновления программного обеспечения.