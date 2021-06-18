Анонимы сообщили о бомбе в здании правительства Москвы

В полицию поступило анонимное сообщение о том, что в здании правительства Москвы заложена бомба. Об этом пишет Baza.

Анонимный отправитель сообщил о минировании здания с помощью письма, отправленного через специальный сервис на контактный адрес службы «112». На место сразу выдвинулись сотрудники правоохранительных органов, которые взяли с собой поисковую собаку. Эвакуировать людей из здания не стали.

Полицейские не обнаружили взрывное устройство. После этого они приступили к поискам анонимных информаторов, которые отправили сообщение о минировании.

Ранее капитан Росгвардии убедил россиянина оговорить себя в изготовлении бомбы и терроризме. Росгвардейца приговорили к четырем годам колонии общего режима.