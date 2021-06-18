Ипотечникам в России отказали в счастье

Льготное ипотечное кредитование не принесет счастья молодым семьям. Им придется сконцентрироваться на зарабатывании денег, а не на рождении и воспитании детей. Такое мнение высказал агентству Regnum официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

Как отметил эксперт, почти четверть российских граждан вынужденно отказываются от излишеств в еде, а 37 процентов находятся в режиме постоянной экономии. «Это значит, что даже относительно льготное ипотечное кредитование не принесет счастья молодым семьям», — предупредил он.

По мнению Лободы, государство должно оказывать гражданам помощь при переселении в частные дома близ больших городов. «Этот вариант нужно обязательно рассмотреть правительству в самые сжатые сроки», — сказал экономист. Он также заявил, что на возросшем за 2020 год спросе на ипотеку «смогли заработать банки и девелоперы». Но рынок недвижимости ждет консолидация и «протрезвление», поскольку цены на жилье не могут расти бесконечно, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что каждый десятый россиянин намерен оформить кредит на приобретение недвижимости до конца 2021-го. 63 процента граждан не намерены в текущем году обращаться в банки за какими-либо новыми кредитами.

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