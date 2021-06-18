Во Львове объяснили акцию «пиво за голы» в ворота сборной России по футболу

Организаторы львовской фан-зоны Lviv Fan Festival объяснили акцию «пиво за голы» в ворота сборной России на чемпионате Европы по футболу. Их слова приводит РБК.

Создатели акции заявили, что не хотели заложить в событие политический подтекст, и посчитали странной негативную реакцию из России. «Понимал, что акцию позитивно встретят во Львове. И так как это бизнес-проект, нашей задачей было максимально раскрутить фан-зону. Шуточная история», — заявил один из организаторов Максим Мотин.

О том, что посетителей львовской фан-зоны бесплатно угостят пивом за каждый гол сборной Бельгии в ворота России, стало известно 11 июня. Уточнялось, что за забитые бельгийцами мячи будет наливаться по 100 кружек пенного напитка. Посетителям фан-зоны предлагали посмотреть футбол и выпить за здоровье полузащитника сборной Бельгии Кевина де Брейне и форварда «красных дьяволов» Ромелу Лукаку.

Сборная России разгромно проиграла бельгийцам в первом матче группового этапа чемпионата Европы со счетом 0:3. Затем команда победила Финляндию со счетом 1:0. Следующий матч отечественные футболисты проведут 21 июня против Дании.