Ранившего четырех человек и проникшего на авиабазу медведя застрелили

Японские охотники застрелили медведя, который проник на авиабазу Окадама на севере Японии и ранил четверых человек в префектуре Хоккайдо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японские СМИ.

К тому моменту, как полицейские и охотники нашли медведя, он уже покинул аэродром и прятался в кустах возле гарнизона.

Ранее стало известно, что агрессивный медведь напал на пожилую пару 70-ти и 80-ти лет и на 40-летнего мужчину в городе Саппоро. Следом зверь проник на территорию авиабазы Окадама воздушных сил самообороны Японии. Он напал на одного из военнослужащего.

Затем медведь пробрался на территорию аэропорта, погулял по взлетно-посадочной полосе, а после перелез через ограду и покинул территорию. Для проверки возможного ущерба от произошедшего администрация временно приостановила все вылеты.