Российскую студентку не пустили на зачет из-за ярких волос и коротких шорт

Студентку магистратуры Казанского государственного института культуры не пустили на зачет из-за ярких волос и слишком коротких шорт. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

По словам Анны, весь учебный год на ее внешность не обращали внимания, но на сессии декан отметила, что ее шорты «напоминают трусы». Российская студентка сообщила, что недавно ее предупредили о том, что перестанут пускать в здание института.

В свою очередь, ректор вуза рассказала, что девушку просто попросили переодеться.

«Декан увидела, что она была в коротких кожаных шортах и в кожаной жилетке. Она сказала, что "вы сейчас одеты не по дресс-коду, и я не могу вас допустить не только на лекцию, но и допустить, чтобы вы находились в вузе"», — уточнила ректор.

Ранее сообщалось, что студенту с цветными волосами из Уральского политехнического колледжа Екатеринбурга повысили оценку за защиту диплома после того, как ее понизили из-за «непрезентабельного» внешнего вида. По его словам, после публикации видео с оглашением оценок в СМИ министерство образования инициировало разбирательство.