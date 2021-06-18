Актер Сергей Жигунов оказался в центре наводнения в Крыму

Российский актер Сергей Жигунов рассказал, что оказался в центре наводнения в Крыму. Пост на эту тему появился в его Instagram-аккаунте.

Артист выложил ролик, на котором три автомобиля плывут по улице. «Пошел за хлебом и меня смыло», — написал он.

Жена актера Виктория Жигунова сообщила в Instagram, что c их семьей все в порядке. «Света и воды в водопроводе у нас нет, зато есть запасы продуктов, газ и мы успели немного запастись водой (спасибо приморской привычке). Мы в безопасности, у нас сухо, только Степка похож на мокрого чертенка. Я очень верю, что никто не пострадал. Машины жалко, конечно. Но хоть бы люди были живы», — написала Жигунова.

Ранее сообщалось, что в Ялте за шесть часов выпала месячная норма осадков и река Водопадная вышла из берегов. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Восемь человек пострадали. В городе выпало более 135 миллиметров осадков, подобная ситуация была около 100 лет назад.