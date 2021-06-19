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Блинкен обсудил с главой МИД Польши «угрозу» газопровода «Северный поток-2»

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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
Фото: CNP/AdMedia/ Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора обсудил с главой МИД Польши Збигневом Рау «угрозу», которую, по мнению Вашингтона, газопровод «Северный поток-2» представляет для энергетической безопасности Европы. Об этом заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс, его слова приводит ТАСС.

«Госсекретарь также обсудил наше сотрудничество с Польшей по противодействию угрозе, которую представляет для энергетической безопасности Европы трубопровод "Северный поток-2"», — отметил руководитель пресс-службы Госдепартамента.

Также Рау получил от Блинкена информацию о ходе и результатах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, сообщается на официальном сайте МИД Польши. В ходе переговоров американская и польская стороны также подвели итоги недавнего саммита НАТО и обсудили мероприятия, стоящие перед Североатлантическим альянсом. Кроме того, были затронуты вопросы региональной безопасности в отдельных частях мира.

Ранее первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман в ходе встречи со статс-секретарем МИД Германии Мигелем Бергером подтвердила, что Вашингтон выступает против газопровода «Северный поток-2». Она «подчеркнула важность энергетической безопасности Европы» и подтвердила позицию Соединенных Штатов, выступающих против газопровода.

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