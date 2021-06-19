Перевозивший урны для голосования на выборах вертолет разбился в Иране

В Иране потерпел крушение вертолет, перевозивший избирательные урны для голосования на президентских выборах. В результате инцидента погиб один человек, пострадали еще 11. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора провинции Хузестан Касема Солеймани Даштаки.

По данным губернатора, вертолет разбился в районе Ахмадфадале, недалеко от провинциального города Дизфуля. Причина крушения не раскрывается.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области разбился самолет L-410. Уточнялось, что воздушное судно упало после взлета с аэродрома Танай недалеко от села Журавлево. В это время на его борту находились 19 человек: 17 парашютистов и два члена экипажа. Сообщалось, что девять из них погибли, однако позже местные власти опровергли данную информацию, заявив, что жертвами стали четыре человека.