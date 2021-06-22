Диетолог назвала противопоказания для употребления малины

Врач-диетолог Ольга Кораблева назвала категории людей, кому нельзя есть малину, и рассказала можно ли употреблять ягоду тем, кто худеет. Об этом сообщает РИА Новости.

Она пояснила, что взрослому человеку без проблем со здоровьем можно съесть до 400 граммов малины в день, однако она противопоказана пациентам с обострением болезней желудочно-кишечного тракта, например, гастритом и язвой, а также с заболеваниями почек, поскольку ягода является мочегонной.

Кораблева добавила, что малина является сильным аллергеном, поэтому с осторожностью ее следует есть тем, кто имеет реакцию на другие ягоды, например, клубнику. Кроме того, она повышает аппетит.

«Если вы решили снизить калорийность дневного рациона, то временно исключите ягоду из рациона, либо употребляйте малину с йогуртом или мягким творогом», — заключила диетолог.

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