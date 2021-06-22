В Южной Корее рассказали о первой смерти после вакцинации препаратом компании AstraZeneca. Об этом пишет агентство «Ёнхап».

Умершему было около 30 лет, он скончался от тромбоза с синдромом тромбоцитопении еще 16 июня. Тяжелые побочные эффекты в виде тошноты и головной боли у него появились спустя 9 дней после вакцинации — мужчина поставил прививку 27 мая.

Это первый случай смерти после вакцинации, о котором рассказало правительство Южной Кореи. Вакцина компании AstraZeneca доступна с апреля, но только для лиц старше 30 лет: это связано с опасениями по поводу тяжелых побочных эффектов.

Агентство напоминает, что южнокорейские органы здравоохранения расследовали 224 случая смерти, которые могут быть связаны с вакцинацией от COVID-19. В 210 случаях выяснили, что прививка не привела к гибели пациента, но другие случаи еще расследуют.

Пока в Южной Корее доступны вакцины компаний AstraZeneca, Pfizer и Janssen.

В апреле некоторые страны Европы приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. Компания настаивала на безопасности препарата. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) также рассказало, что оснований для отказа от применения вакцины AstraZeneca нет.

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