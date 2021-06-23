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Ученые назвали способ вернуть цвет рано поседевшим волосам без краски

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Фото: Elisa Ventur / Unsplash

Специалисты Колумбийского университета раскрыли влияние стресса на пигментацию и назвали способ вернуть цвет рано поседевшим волосам. Исследование на эту тему опубликовано на сайте Columbia University Irving Medical Center.

По словам ученого Мартина Пикарда (Martin Picard), когда живая часть волоса — фолликула (волосяная луковица) — находится под кожей, она постоянно производит длинную цепочку мертвых белков. Также фолликула сильно подвержена влиянию гормонов стресса и других процессов, протекающих в теле. Когда человек испытывает какое-либо эмоциональное потрясение, волосяная луковица меняет состав около 300 белков в производимом волосе, из-за чего он теряет пигментацию и становится седым.

В своем исследовании Пикард и его коллеги Айелет Розенберг (Ayelet Rosenberg) и Ральф Паус (Ralf Paus) изучили волосы 14 добровольцев. Для эксперимента испытуемым было предложено вести дневник стресса на протяжении нескольких недель. Ученые обнаружили, что некоторые седые волосы естественным образом восстанавливают свой первоначальный цвет, когда источник стресса исчезает. «Один из наших подопытных отправился в отпуск, и пять волос на его голове снова стали темными», — подчеркнул Пикард.

Он утверждает, что за описанный процесс отвечают митохондрии (клетки, вырабатывающие энергию в организме). «Митохондрии похожи на маленькие антенны, которые реагируют на множество различных сигналов, включая психологический стресс. Однако повторная пигментация волос возможна не для каждого человека. Снижение уровня стресса — это хорошая цель, но вряд ли вашим волосам вернется прежний оттенок», — сказал он.

При помощи математического моделирования специалисты пришли к выводу, что наиболее существенным фактором потери пигмента является возраст и продолжительность стресса. «Мы не думаем, что снижение уровня стресса у 70-летнего человека, который был седым на протяжении многих лет, вновь сделает его брюнетом. Так же, как и повышенный уровень стресса у 10-летнего ребенка не сделает его седым», — заключили они.

В мае поседевшая в 12 лет девушка перестала стыдиться внешности и прославилась в сети. 26-летняя учительница начальных классов Лорен Мидгли (Lauren Midgley) впервые заметила, что ее волосы седеют, в возрасте 12 лет. В начале 2021 года Мидгли увидела в соцсетях страницы женщин, которые показывали свою натуральную седину и призывали не стесняться своих волос. С тех пор девушка перестала красить волосы и тоже начала вести аккаунт в Instagram, чтобы вдохновлять собой других людей.

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