Мостовой указал на нечестный пенальти в пользу сборной России в матче с Данией

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в интервью «Ленте.ру» указал на нечестный пенальти в пользу сборной России в матче с Данией на Евро-2020.

«Пенальти не было, конечно. Человек получает мяч в штрафной, отскакивает на два метра и падает. За ним защитник стоит. А что защитник должен делать? Отойти в сторону, дать пробить, что ли? Смешно. Никто его не цеплял, не трогал, потолкались — и упал», — заявил Мостовой.

Материалы по теме «Спустили нас с небес на землю» Александр Мостовой — о разгроме России на Евро, претензиях к Дзюбе и уходе Черчесова

По его мнению, судья пытался помочь россиянам. «Он дал соломинку спасительную. Вот, мол, забейте, может, хоть интрига появится», — заметил бывший игрок.

21 июня сборная России проиграла Дании со счетом 1:4 в третьем туре группового этапа чемпионата Европы. Команда Станислава Черчесова заняла последнее место в квартете В и покинула турнир.

Мостовой известен выступлениями за московский «Спартак» и ряд иностранных клубов (португальская «Бенфика», французский «Страсбур», испанская «Сельта»). За сборную России он провел 50 матчей и забил десять мячей.