Путин напомнил об ответственности России за безопасность соседних стран

Президент России Владимир Путин заявил, что деэскалация региональных конфликтов стран-соседей России является важным аспектом обеспечения глобальной безопасности, и Москва, помня о своей ответственности, будет помогать их урегулированию. Слова главы государства передает РИА Новости.

«Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи. Намерены и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, укреплению мира и стабильности на нашем общем континенте», — пообещал президент.

Президент также напомнил о роли российских миротворцев, которые активно содействуют обеспечению мира и безопасности в регионе и «многое делают для улучшения гуманитарной ситуации».

Ранее Путин высказался о партнерстве с Европой. По его словам, Россия выступает за восстановление партнерства с Европой. Он добавил, что Россия ощущает свою неразрывную культурную и историческую связь с Европой.