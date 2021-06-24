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Адвоката Трампа оставили без лицензии

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Рудольф Джулиани
Рудольф Джулиани
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Верховный суд Нью-Йорка временно оставил без юридической лицензии бывшего адвоката 45-го президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани из-за его высказываний по поводу президентских выборов 2020 года, передает CNBC.

Лицензию Джулиани, бывшего мэра Нью-Йорка и федерального прокурора, приостановили на время расследования его слов. Оно открыто по поводу его «ложных и вводящих в заблуждение» заявлений: он подвергал сомнению легитимность победы на выборах демократа Джозефа Байдена.

Джулиани вместе с Трампом заявляли, что победа Байдена была обеспечена крупными нарушениями на голосовании в ключевых штатах — например, вписыванием умерших людей в списки избирателей. Эти высказывания признали угрозой для общественного интереса.

Ранее в этом году сообщалось об обысках в квартире у Джулиани в связи с другим делом: его подозревают в нарушении закона об иностранном лоббировании. Джулиани якобы пытался влиять на политиков на Украине, добиваясь от них дискредитации Джо Байдена в ходе предвыборной кампании 2020 года.

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