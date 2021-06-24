Появилось видео с мужем Тихановской в клетке в зале суда

Появилось видео с закрытого судебного процесса над оппозиционным белорусским блогером Сергеем Тихановским, мужем бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской. Запись опубликована в Telegram-канале Tut.by.

На кадрах Тихановский находится в клетке в зале суда. Как пишет издание, позже он заявил, что у него «забрали красную кофту».

Ранее стало известно, что суд над Тихановским пройдет в закрытом режиме в СИЗО. По белорусским законам процесс может быть закрытым «в интересах обеспечения охраны государственных секретов и иной охраняемой законом тайны». На территории СИЗО суды проходили, если фигурантами дела были несколько десятков человек. Обычно в Белоруссии так судили участников бандитских группировок.

В начале мая генпрокуратура Белоруссии заявила, что Тихановский и еще пять человек с июня 2019 года планировали «организацию массовых беспорядков в период подготовки и проведения выборов президента», а также распространяли информацию, направленную на «обострение политической и социальной напряженности» в стране и возбуждение социальной вражды.