Захарова поддержала Сноудена цитатой из Лермонтова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала высказывание бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может стать следующим после главы компании McAfee Джон Макафи, покончившего с собой в испанской тюрьме. Она также вспомнила строку из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Смерть поэта», посвященному уходу А.С. Пушкина, в своем Telegram-канале.

Захарова напомнила, что комментируя смерть Макафи, Сноуден заявил, что Ассанж рискует стать следующим. На него оказывали воздействие, его подвергли пыткам, а сейчас неизвестно, что с ним происходит, подчеркнула представитель российского МИД.

«Потом англосаксы выдадут строчку пресс-релиза, мол, "не вынесла душа поэта позора мелочных обид", и всё. Такие операции Запад проводить умеет — рука набита»", — процитировала стихи М.Ю. Лермонтова Захарова.

Представитель МИД России также понадеялась на раскрытие причины смерти Макафи «не через 50 лет». Она напомнила о словах бизнесмена, произнесенных несколько месяцев назад. Тогда он говорил, что у него все хорошо, и, если он покончит с собой, это будет не его вина.

Макафи нашли мертвым в тюрьме в Испании 23 июня: его задержали по запросу США в 2020 году. Суд королевства одобрил его выдачу Соединенным Штатам. Американские власти считают, что 75-летний бизнесмен уклонялся от уплаты налогов, направляя свои доходы на счета подставных лиц. По мнению Каталонского министерства юстиции, Макафи мог покончить с собой.