Украинской девушке-бойцу MMA пришлось объясняться за фото с бойцом из России

Украинской девушке-бойцу смешанного стиля (MMA) Елене Овчинниковой пришлось объясняться за фото с бойцом из России Вадимом Немковым. Публикация доступна в Instagram спортсменки.

Овчинникова, выступающая в Bellator, выложила фото с несколькими бойцами промоушена, в числе которых был и Немков. Она назвала собравшихся лучшими и поблагодарила организацию за то, что собрала их вместе. В комментариях один из пользователей написал: «Расскажи, что спорт вне политики». «1000 процентов! Мы все одна семья! Спорт объединяет, и это докажут многие сквозь года», — ответила спортсменка.

На счету Овчинниковой 13 побед и шесть поражений в поединках по правилам MMA. Последний раз она проиграла англичанке Кейт Джексон техническим нокаутом в июне 2019 года.

В январе этого года пользователи соцсетей затравили украинского полузащитника Александра Нойока за переход в клуб российской Футбольной национальной лиги «Оренбург». Многие из них назвали футболиста предателем.