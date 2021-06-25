Бывший чемпион UFC обвинил Нового Хабиба в отказе от боя с ним

Американский боец смешанного стиля (MMA) Люк Рокхолд обвинил шведа Хамзата Чимаева в отказе от поединка с ним. Об этом сообщает Bloody Elbow.

36-летний Рокхолд планирует возобновить выступления в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Американец заявил, что Чимаев, также известный как Новый Хабиб, уже дважды отклонил предложения провести с ним поединок.

«При всем уважении, но я думал, что этот парень готов драться с кем угодно», — отметил бывший чемпион UFC.

27-летний швед чеченского происхождения не выступал с сентября 2020-го. Чимаев с марта восстанавливался после перенесенного коронавируса. Из-за проблем со здоровьем боец заявлял об уходе из спорта, однако после общения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым Чимаев изменил свое решение.

На счету Чимаева три победы в UFC за 66 дней. Он дебютировал в организации в июле 2020-го.

Рокхолд становился чемпионом в UFC и Strikeforce. Американец не выходил в октагон с июля 2019-го.