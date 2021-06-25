Футболист сборной России заступился за Черчесова

Защитник сборной России Федор Кудряшов заступился за главного тренера национальной команды Станислава Черчесова. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам игрока, тренерский штаб сделал все, чтобы команда выступила успешно, однако наставник сборной не выходит на поле. «Я не знаю, может быть, кто-то из ребят будет со мной не согласен, что именно мы виноваты в таком выступлении», — добавил Кудряшов.

23 июня Кудряшов обратился к партнерам по сборной России. Он посоветовал молодым игрокам уезжать в европейские клубы, если такая возможность появится.

21 июня Россия уступила Дании в матче третьего тура группового этапа Евро со счетом 1:4. Команда Черчесова опустилась на четвертое место в квартете и вылетела с чемпионата Европы.