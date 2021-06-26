Российских легкоатлетов в нейтральном статусе допустили до Олимпиады

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) допустила до Олимпийских игр 2021 года в Токио российских легкоатлетов в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации.

Разрешение получил 61 российский легкоатлет. Отмечается, что все россияне, выполнившие норматив, смогут поехать на Олимпиаду.

В июле прошлого года совет World Athletics обещал исключить Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) из числа членов организации, если российская сторона не оплатит штраф в размере шести миллионов долларов за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу прыгуна в высоту Даниила Лысенко. В этом случае отечественных легкоатлетов пообещали лишить возможности выступать под нейтральным флагом.

В 2015 году World Athletics приостановила деятельность ВФЛА из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Из-за этого россияне могут выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе.

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