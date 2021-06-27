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В России назвали условие для изменения вакцины от коронавируса за неделю

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Фото: Tunahan Turhan

В Центре имени Гамалеи смогут изменять вакцины от коронавируса за неделю при появлении новых штаммов болезни. Но есть одно условие — для этого должна быть зарегистрирована векторная технология. Это условие назвал директор центра Александр Гинцбург, его слова приводит ТАСС.

Как заявил специалист, при появлении нового штамма с резко измененной последовательностью S-белка, скорее всего, необходимо будет задействовать новые варианты вакцины. Их можно будет создавать в течение недели после обнаружения штамма, но в том случае, если будет зарегистрирована векторная технология.

Ранее Гинцбург рассказал, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» способна защитить от всех известных на сегодняшний день штаммов болезни, в том числе от индийского, который ВОЗ назвала доминантным на сегодняшний день.

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