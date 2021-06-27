Умер 30 лет руководивший московским театром Игорь Сиренко

В Москве скончался советский и российский театральный режиссер и актер Игорь Сиренко, на протяжении 30 лет руководивший Московского драматического театра «Сопричастность», сообщается на сайте учреждения.

Он умер 25 июня, причины смерти не уточняются. Ему было 80 лет.

Игорь Сиренко окончил Московское цирковое училище и театральное училище имени Щукина. В разное время он был директором Московского драматического театра имени Пушкина, режиссером и директором Московского драматического театра имени Гоголя, позднее ставшего «Гоголь-центром».

С 1990 года он был художественным руководителем созданного тогда же театра «Сопричастность».

В кино он сыграл роли в картинах «Арена», «Последняя ночь уходящего года», «Интервью в Буэнос-Айресе», «Объективные обстоятельства».