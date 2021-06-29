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В Москве полицию и волонтеров бросили на поиски сына олигарха из списка Forbes

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Алексей Мордашов
Алексей Мордашов
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Полицейских и волонтеров отряда «Лиза Алерт» бросили на поиски Кирилла Мордашова, сына олигарха из списка Forbes Алексея Мордашова. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

В конце июня в полицию с заявлением о пропаже сына Мордашова обратилась девушка, назвав себя его невестой. По ее словам, молодой человек ушел из дома и перестал выходить на связь. Близких друзей у него не было.

Парня нашли вечером того же дня. Он объяснил, что пропал из-за ссоры со своей девушкой. Также он уточнил, что хотел, чтобы она собрала вещи и съехала с квартиры.

Мордашов написал заявление о прекращении поисков.

Ранее сообщалось о пропаже трех несовершеннолетних братьев на реке в Приморье. Одного из них впоследствии нашли мертвым около берега.

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