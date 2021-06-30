Бузова показала свой дом в Африке

Телеведущая и певица Ольга Бузова, уехавшая в Африку ради нового проекта на канале ТНТ, показала дом, который для нее арендовали на время съемок. В нем несколько ванных комнат и просторные террасы, сообщает StarHit.

В командировке звезда проведет около месяца, отмечает издание, поэтому для нее вместо номера в отеле сняли небольшую виллу в тихом и уютном месте. Бузова сообщила, что по ночам в Африке около плюс 10 градусов, поэтому ей приходится ночевать под несколькими одеялами и в одежде.

С огромной террасы можно попасть в спальню, там же расположена ванна, в которой певица планирует расслабляться после рабочих будней. Есть в доме и огромная гостиная. В интерьере много дизайнерских элементов в африканском стиле. Все комнаты оформлены в пастельных тонах. Дом отлично освещен благодаря панорамным окнам.

На второй террасе телеведущая планирует проводить романтические вечера. Артистка в восторге от своей виллы, но призналась, что все равно будет скучать по своей благоустроенной московской квартире.

Ранее в июне Бузова анонсировала новый этап в своей жизни. Звезда опубликовала в Instagram снимок, на котором она запечатлена с новым цветом волос — девушка перекрасилась в блондинку. Изменение во внешности она объяснила «возвращением к истокам», когда россияне впервые увидели ее на телеканале ТНТ 17 лет назад. Поклонников разочаровала новая прическа звезды.

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