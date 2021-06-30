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Число выздоровевших от коронавируса в России превысило пять миллионов

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Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Стало известно число выздоровевших от коронавируса в России. Количество таких пациентов превысило пять миллионов и достигло 5 000 393. Данные опубликованы на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в России выявили очередной максимум смертей пациентов с COVID-19. За последние сутки в стране скончались 669 человек. Это максимальное число летальных исходов с начала пандемии. Накануне умерли 652 пациента. Общее число смертей — 135 214.

За минувшие сутки в России было зафиксировано 21 042 новых случая заражения коронавирусом.

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