Девушка показала способ увидеть наряд «чужими глазами» и рассмешила подписчиков

Блогерша показала способ увидеть свой наряд со всех ракурсов и рассмешила пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты Daily Star.

22-летняя Грейс Брассел (Grace Brassel) объяснила, что для того, чтобы посмотреть на свой образ «чужими глазами», нужно запечатлеть себя на видео со всех ракурсов. «Перед тем как куда-либо выйти из дома, я снимаю себя на камеру, потому что хочу увидеть, как меня воспринимают окружающие», — сказала она. На размещенных кадрах девушка одета в белые джинсы и желтый топ. Она изображает, будто ведет разговор со своими друзьями и заказывает алкоголь в баре, при этом поворачиваясь к камере так, чтобы увидеть себя со всех сторон. Ролик стал вирусным и набрал 5,2 миллиона просмотров и 1,1 миллиона лайков.

Подписчиков Брассел рассмешило ее видео. «Со стороны это выглядит очень забавно!», «Это какой-то новый уровень самосознания», «Я сейчас умру со смеху, но идея действительно хорошая!», «Мне будет стыдно записать такой ролик и посмотреть на себя со стороны», «Спасибо за идею!» — писали они.

Ранее в июне эксперт по этикету Уильям Хэнсон (William Hanson) назвала вышедшую из моды популярную одежду. Во-первых, по словам Хэнсон, не стоит носить спортивную одежду на повседневной основе. Специалист утверждает, что спортивные штаны и толстовки делают образ «дешевым». Также женщина посоветовала избавиться от кожаных легинсов. «Эти штаны делают ноги похожими на водосточные трубы», — сказала она.