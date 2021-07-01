Путин освободил врачей от ответственности за утрату наркопрепаратов

Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий врачей от уголовной ответственности за утрату наркотических препаратов по неосторожности. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в статью 228.2 УК России («Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ»). В примечании сказано, что нормы статьи не распространяются на нарушения, которые совершены по неосторожности, «если их утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам».

Внесение данных поправок не исключает дисциплинарную или материальную ответственность за утрату наркотических веществ, говорится в пояснительной записке к документу.

7 июня врач психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев рассказал «Ленте.ру», что существуют лекарственные средства, которые напрямую могут повлиять на человека и вызвать у него состояние одурманивания.