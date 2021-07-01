Вера Сотникова рассказала о состоянии здоровья

Актриса Вера Сотникова, которая была госпитализирована с коронавирусом в конце июня, сообщила о своем состоянии изданию «Собеседник».

«Чувствую себя нормально, простите, говорить не очень могу», — ответила актриса на телефонный звонок. Когда ее спросили, стоит ли надеяться, что страшное уже позади, она добавила, что верит в лучшее. До этого Сотникова рассказала, как проходило обострение болезни. Неделю назад ей было плохо: «выкручивало руки и ноги, болела кожа на всем теле, драло горло, была высокая температура и давление». Сейчас стало лучше. «Не слушайте никого, кто против прививок. Реально можно заболеть так, что домой после больницы можно не вернуться», — написала Сотникова в соцсети Instagram. Она призвала вакцинироваться, так как даже при заражении после прививки, болезнь пройдет в легкой форме.

Ранее Сотниковаутверждала, что на своем примере хочет донести тем, кто ее знает, как неприятна и страшна болезнь. Она напомнила, что никогда не врет, поэтому просить прислушаться к ее совету и вакцинироваться.