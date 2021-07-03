В Белоруссии заявили о попытках Запада разрушить ее суверенитет

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил о попытках Запада разрушить суверенитет республики, передает Telegram-канал БЕЛТА.

По его словам, Белоруссия — миролюбивая страна, которая никому не угрожает и дружит со всеми.

«Но такая Беларусь, к сожалению, сегодня не устраивает политиков на коллективном Западе. Всеми правдами и неправдами, экономическими и не только экономическими мерами пытаются разрушить наш суверенитет, навязать свою волю, свои так называемые демократические ценности», — сказал Вольфович.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране раскрыта сеть «спящих» террористических ячеек, которые создавались иностранными спецслужбами с целью свержения власти. Он обвинил в причастности к созданию террористической сети США, Германию, Польшу, Литву, а также Украину, с которой распорядился перекрыть границу.