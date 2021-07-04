Кличко обратился к сборной Украины после вылета с чемпионата Европы

Бывший чемпион мира по боксу и мэр Киева Виталий Кличко обратился к сборной Украины по футболу после поражения команды в четвертьфинале чемпионата Европы. Пост доступен в Instagram политика.

49-летний мэр Киева подчеркнул, что поражения неизбежны на «пути к великим целям». «Сборная впервые в истории вышла в четвертьфинал Евро, показала характер и потенциал», — добавил Кличко.

Также команду после вылета с чемпионата Европы поддержал президент Украины Владимир Зеленский. Политик отметил, что национальная команда сумела объединить вокруг себя страну.

Сборная Украины с разгромным счетом уступила англичанам в четвертьфинале Евро. Команда Андрея Шевченко пропустила четыре безответных мяча.

Сборная Англии в полуфинале встретится с командой Дании. Матч пройдет 7 июля.